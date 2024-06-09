شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلى الوحشى على مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الإسرائيلى الوحشى الذى استهدف مخيم النصيرات اليوم /السبت/ وأسفر عن استشهاد 150 فلسطينيا وإصابة المئات، فى ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلى فى انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، والاستمرار فى ارتكاب جرائم الحرب.



وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، الذى يعانى كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلى عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.



وطالب السفير القضاة، فى بيان، المجتمع الدولى بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفورى والعاجل لوقف جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.