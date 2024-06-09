شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية تعلن استهداف ناجح لمحطة كهرباء رابين الإسرائيلية بالطيران المسيّر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، تنفيذ عملية نوعية بالطيران المسيّر استهدفت محطة كهرباء رابين في قيسارية بالأراضي المحتلة محققة إصابات مباشرة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأكدت الفصائل العراقية، فى بيان لها، أنها ستستمر في استهداف معاقل الاحتلال الإسرائيلى بالأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المُحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل اصطفافها لشن هجوم على إسرائيل.