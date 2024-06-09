شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: العالم العربى لديه قيم حقيقية ويحترم حقوق الإنسان وتقاليد البلاد الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العالم العربى لديه قيم حقيقية ويحترم حقوق الإنسان وحرية التجارة واثقافة وتقاليد البلاد الأخرى.



وأشارت زاخاروفا، خلال مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم /السبت/، إلى أن روسيا لم تحرم الدول الأوروبية من الغاز، وإنما توقف توريد الغاز من جانب نتيجة تفجير السيل الشمالى 1 و 2.



وحول تصريحات البيت الأبيض بزيادة ترسانته النووية، أجابت قائلة إن مثل هذه الأمور يجب أن تعلنها الدولة بالتوافق مع سكانها، مشيرة إلى أنهم لا يجدون حججا يقبلها الأمريكيون ويضطرون باستمرار إلى البحث عن ذريعة فى الخارج للاستعانة بها لتبرير سياستهم نحو مواطنيهم ويعتبرون روسيا خير ذريعة لتبرير قرارهم، حيث إنهم يقدمون على ابتداع أكاذيب جديدة ضد روسيا ويوجهون الجمهور ضدها.