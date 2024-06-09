الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة للهلال السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يحضر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة تخص نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "موسم الرياض والهلال.. قريبا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الحدث.

لكن تكهنات عديدة لمتابعيه أشارت إلى إمكانية خوض الزعيم مباراة ودية على هامش موسم الرياض مع أحد الفرق العالمية الفترة المقبلة.

كما تساءل متابعون آخرون عن عدم وجود فعاليات أخرى تخص نادي النصر.

وسبق أن شارك الهلال في كأس موسم الرياض مرتين، كانت الأولى بفريق يضم مزيجا من لاعبي النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وأقيمت المواجهة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير 2023 وانتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة 5-4.

ثم شارك الهلال في النسخة الثانية من كأس الرياض والتي أقيمت العام الحالي وتحديدا في الأول من فبراير، وتقابل الأزرق مع إنتر ميامي الأمريكي، كما واجه غريمه النصر.

وفي المباراة النهائية فاز الهلال على النصر بنتيجة 2-0 ليحصد لقب النسخة الثانية من البطولة.

المصدر: "وسائل إعلام"