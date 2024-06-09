الخليج اليوم .. 220 من فتيات الكشافة السعودية يشاركنَ في خدمة الحجاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية؛ بأكثر من 220 عضواً من فتيات الكشافة السعودية في خدمة الحجاج، بالتعاون مع الأمن العام بالحرم المكي؛ ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.





وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المشاركة مع أمن الحرم تأتي في إطار حرص الجمعية على ضمان زيادة مشاركة فتيات الكشافة في المعسكرات وزيادة تمكينهن واستثمار طاقاتهن وقدراتهن وتوسيع خيارات العمل التطوعي أمامهن، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين الفتية والفتيات من مرحلة الشباب؛ حيث أصبحت الفتاة السعودية اليوم شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية وتؤدي دوراً محورياً في جميع المجالات ومنها مجال التطوع وخدمة المجتمع.