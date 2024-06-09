شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة وسط نابلس تنديدا بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العديد من الفلسطينيين في وقفة وسط مدينة نابلس، تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس رفعت الأعلام الفلسطينية، كما جابت مسيرة شوارع المدينة وسط هتافات منددة بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات، والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وطالب المشاركون بالفعالية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته أمام جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا، والعمل على وقف جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ودعا المتحدثون في الوقفة إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني بكل قواه وفئاته لمواجهة العدوان الإسرائيلي.