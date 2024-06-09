شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل ووقوع عدد من الإصابات في قصف للاحتلال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 على الأقل بينهم طفل، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف صاروخي لشقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.

تزامن ذلك لمداهمات إسرائيلية لقرى رمانة وزبوبا وتعنك وبلدتي برطعة ويعبد، في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى والبلدتين، وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية سالم، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، نقل إثرها إلى المستشفى.