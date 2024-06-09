شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك صارخ.. "التعاون الإسلامي" تعلّق على مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة المجزرة الدموية المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وعدت أن ما يجري استمرار لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي وشددت المنظمة على أن هذه الجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي.



وأكدت ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية بمسؤولياتها في هذا الخصوص.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

