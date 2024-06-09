شكرا لقرائتكم خبر عن كوستاريكا والسعودية تبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الكوستاريكي رودريجو تشافيس روبلز، في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.



جاء ذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات، حيث بحثا أيضا عددا من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).