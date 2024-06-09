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كوستاريكا والسعودية تبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الكوستاريكي رودريجو تشافيس روبلز، في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.


جاء ذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات، حيث بحثا أيضا عددا من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (واس).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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