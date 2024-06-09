شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سوريا والإمارات يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد ، ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان



أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة اللقاءات الثنائية لبحث جوانب التعاون بمختلف أوجهها.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية ، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة العربية والعالم.



وأشار الوزيران إلى التعقيدات الجدية التي تمر بها العلاقات الدولية، وكذلك القضايا التي يجب معالجتها على الساحة العربية.