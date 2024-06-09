شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبرتغال تبحثان المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت السعودية والبرتغال، السبت، العلاقات الثنائية بينهما، بالإضافة إلى أهم المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بوزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية نونو سامباو، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشان العمل من أجل المحيطات، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وفي السياق ذاته، التقى الجبير، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات بيتر طومسون، حيث بحثا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وبالأخص المتعلقة بالمحيطات والموارد البحرية.