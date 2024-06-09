شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح صحية لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بسلام وبدون تعب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه مئات الآلاف من المسلمين من كل حدب وصوب على مدار الأيام الحالية إلى للأراضي المقدسة في المملكة السعودية، استعدادًا لأداء مناسك فريضة الحج التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الركن الواجب على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً، ونظرا لارتفاع حرارة الطقس هذه الأيام وأيضا التكدس والتزاحم خلال عملية أداء المناسك والذي يعد بيئة سهلة للعدوى، فيجب على كل حاج الالتزام ببعض النصائح للحفاظ على صحته وسلامته ومن ثم أداء مناسكه بكل أمان.

وزارة الصحة السعودية، قدمت عدد من النصائح الهامة والضرورية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لمساعدتهم في إتمام المناسك دون التعرض لأي حالة من حالات التعب والإرهاق يحول لإتمام أداء الفريضة.

وأوضحت الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا، أن هناك 9 نصائح يجب على كل من يؤدي مناسك الحج اتباعها، وحددتها كالتالي:

حمل المظلة طوال أداء المناسك. شرب المياه بصورة منتظمة. غسل اليدين بصورة منتظمة. ارتداء الكمامة خاصة في الزحام. تجنب مشاركة الأدوات الشخصية. تجنب الأطعمة المكشوفة. تجنب التدافع وتسلق المرتفعات. تجنب السير حافي القدمين. اختر وجبات صحية ولا تفرط في تناول الطعام.