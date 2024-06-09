شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

اجتياح بري

الدمام - شريف احمد - توغلت عشرات الآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في شمال مدينة رفح، على وقع قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال سيطرت على منطقة مصبح وخربة العدس الواقعة شمال مدينة رفح.ودمرت خلال عملية التوغل عشرات المنازل السكنية وجرفت البنية التحتية.وترافق احتلال شمال رفح مع احتلال كافة المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وبذلك يحكم الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على المدينة، التي هجّر منها نحو مليون فلسطيني، واستشهد فيها مئات الفلسطينيين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري.