شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات مكة المكرمة: توفير الإمكانات فى جميع المنافذ لتسهيل دخول الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم المديرية العامة لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد عبد الرحمن القثامي ، أن المديرية قامت بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة المدعمة بالتقنية الحديثة لضمان تسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.



وقال الرائد عبد الرحمن القثامي ، في تصريح خاص لقناة " السعودية الاخبارية" اليوم الأحد، إنه تم تسخير كافة الامكانيات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة بلغات مختلفة مدعمة بأحدث الأجهزة التقنية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان تسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.



وأضاف المتحدث باسم جوازات منطقة مكة المكرمة ، أن المديرية العامة للجوازات تواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ جدة الإسلامي ومنفذ مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الطائف الدولي .