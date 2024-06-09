شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة تراكم النفايات فى غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أزمة النفايات بشكل كبير في قطاع غزة مع تراكم الأنقاض والركام، بجانب بقايا القنابل والمتفجرات التي ألقاها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، مما يهدد بـ كارثة صحية يعيشها أهالى قطاع غزة، ويزيد من صعوبة التخلص من تلك النفايات.

بدوره، أكد بهجت جبارين، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تراكم لحوالى 300 ألف طن من النفايات المنزلية والنفايات الطبية في منطقة غزة منذ بداية الحر، تلك النفايات التي تتراكم في مناطق الإيواء والمناطق السكنية وحول المدارس ومدارس الأونروا التي أصبحت مراكز للإيواء والمناطق المخيمات بالإضافة إلى لمناطق الشاطئ والبيئة البحرية بالإضافة لمناطق ترحيل النفايات التي أصبحت خارج الخدمة بشكل كامل.

وأشار إلى أن أكثر من 180 آلية جمع نفايات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل وأصبحت عملية جمع النفايات مشلولة بشكل كامل نتيجة لتدميرها، وحتى لو كان هناك أي عمليات هدنة لا تتمكن الطواقم الموجودة من القيام بعملها نتيجة لتدمير البنية التحتية الخاصة بجمع النفايات خاصة الآليات والمعدات .

وأكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن هناك 6 محطات ترحيل للنفايات في قطاع غزة في المحافظات المختلفة تم تدمير هذه المحطات بشكل كامل أو بشكل جزئي وأصبحت خارج الخدمة وتم تدمير وحدتين لمعالجة النفايات الطبية وهذه النفايات تصنف حسب نظام النفايات الفلسطيني أنها نفايات خطرة، والنفايات الطبية تتراكم في أروقة المستشفيات والمراكز الصحية والأحياء والتجمعات السكانية ومناطق الإيواء.