الخليج اليوم .. اليمن.. 63 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، رصد أكثر من 63 ألف إصابة بمرض الكوليرا في 20 محافظة يمنية، منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها، "تشهد 20 محافظة يمنية من أصل 22، ارتفاعا كبيرا في حالات الإسهال المائي الحاد (الكوليرا)".

وأضافت أنه منذ مطلع العام الجاري 2024، تمّ الإبلاغ عن أكثر من 63 ألف حالة في البلاد حتى 31 مايو/ أيار (الماضي)، وفقا للسلطات الصحية.

وأوضحت أنه رغم محدودية القدرة على الفحص في البلاد، تبين أن أكثر من 2,700 حالة من الحالات التي تم فحصها مخبريا هي إصابات مؤكدة بالكوليرا.

وأطلقت المنظمة استجابة لمكافحة المرض في 8 محافظات، حيث تقدم العلاج الطبي للمرضى، وتدرب الطواقم الطبية وغير الطبية، وتتبرع بإمدادات طبية وتنفذ أنشطة توعية صحية، بحسب التقرير.

وكان تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كشف أن اليمن يواجه في الوقت الراهن تفشيًا جديداً للإسهال المائي الحاد والكوليرا المشتبه بها، غالبيتها في شمال البلاد (الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع رفض الجماعة تنفيذ حملات التطعيم )، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات يوميًا.. متوقعا أن يتم تسجيل أكثر من ربع مليون إصابة مع حلول سبتمبر /أيلول القادم في عموم البلاد.