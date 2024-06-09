الخليج اليوم .. مصادر: مصر وقطر لم تبلغا قادة حماس بمواجهة الاعتقال إذا رفضوا صفقة التبادل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت مصادر في حماس إبلاغ مصر وقطر قادة الحركة بمواجهة الاعتقال إذا رفضوا صفقة مع إسرائيل، ضمن مقترح كان تقدم به الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان مسؤولون مطلعون على محادثات الهدنة كشفوا أن الدوحة والقاهرة أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم سيواجهون احتمال الاعتقال، فضلا عن الطرد وإمكانية تجميد أصولهم إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من مصر وقطر ممارسة المزيد من الضغط على الحركة، من أجل الموافقة على المقترح الذي عرضه الأسبوع الماضي.

لكن تلك التهديدات لم تفض إلى نتائج إيجابية، فقد أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الخميس الماضي، أنه لن يوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة.

كما أضاف أن الاقتراح الذي طرحه بايدن في مؤتمر صحافي قبل أسبوع غير مقبول بالنسبة لحماس، لأنه لا يضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار.

بدوره، اعتبر القيادي في الحركة أسامة حمدان أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه بايدن مجرد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة بعد.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه لا يزال ينتظر تلقي رد رسمي من حماس.

وعرض بايدن، الأسبوع الماضي، ما قال إنه مقترح إسرائيلي على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للنزاع، والإفراج عن كافة الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، من دون أي وجود لحماس في السلطة.

إلا أن الحركة أبدت قلقها سابقا من عدم التزام تل أبيب بوقف النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة.