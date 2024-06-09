شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهجر ة الدولية في السودان: ارتفاع كبير بأسعار المياه والوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التباعة للأمم المتحدة في السودان، جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات دون عوائق إلى المنطقة من خلال جميع الطرق المتاحة، مؤكدا أن أسعار المياه والوقود ارتفعت بشكل كبير، مما جعل الاحتياجات الضرورية باهظة الثمن.



وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إلى مقتل 100 شخص بمن فيهم 35 طفلا على الأقل، بسبب الهجمات العنيفة على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة، بينما لا يزال نحو 800,000 مدني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في خطر وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.



وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، أن عدد النازحين داخليا في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل 2023 وصل إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي بات عاملا متزايدا في قرار الناس بالفرار. ويعاني نحو 18 مليون شخص في البلاد من الجوع الشديد بينما يعاني 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.



وأضاف مسؤول الهجرة الدولية في السودان أن أكثر من مليوني شخص فروا عبر حدود السودان إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد وجنوب السودان، وغالبا ما يصلون في ظروف بالغة الضعف ومصابين بصدمات نفسية بالغة.