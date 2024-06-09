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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال على قطاع غزة إلى 37084 شهيدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات إلى 274 شهيدا و698 مصابا بينهم حالات حرجة.

وأكدت: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37084 شهيدا و84494 مصابا منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 283 شهيدا و814 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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