شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال على قطاع غزة إلى 37084 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات إلى 274 شهيدا و698 مصابا بينهم حالات حرجة.

وأكدت: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37084 شهيدا و84494 مصابا منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 283 شهيدا و814 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.