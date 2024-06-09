شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من انهيار النظام الصحي في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندمايرفي السودان، من أن النظام الصحي في السودان ينهار، مضيفا أن حوالي 65 في المائة من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة العالمية : كانت الرعاية الصحية في السودان تعتمد بشكل كبير على الخرطوم، حيث تم تدمير النظام الصحي. لا يتوفر في البلاد سوى نحو 25 في المائة من الإمدادات الطبية اللازمة.



وأضاف متحدث الصحة العالمية انه في المناطق التي يصعب الوصول إليها، لا يزال ما بين 20 و30 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل، وحتى مع ذلك، تعمل بالمستوى الأدنى".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت كذلك من أن الكوليرا والملاريا وحمى الضنك آخذة في الارتفاع. وأعربت عن قلقها إزاء نقص العلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.