شكرا لقرائتكم خبر عن مُقررة أممية: إسرائيل تستغل قضية الأسرى لإضفاء شرعية على مجازرها بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مُقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تستغل قضية الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وإصابتهم بالصدمة في غزة، وتكثف أعمال العنف في بقية الأراضي المحتلة.

وأضافت ألبانيز - في منشور لها على موقع (إكس) كان بإمكان إسرائيل إطلاق سراح الأسرى، أحياء وسليمين، قبل 8 أشهر، عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى على الطاولة. لكن قوات الاحتلال الاسرائيلي رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب، مشيرة إلى أن هذا كان بوضوح ترجمة نية الإبادة الجماعية إلى عمل

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت أمس مجزرة في مخيم النصيرات؛ أسفرت عن استشهاد 210 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 400 آخرين، بذريعة تحرير 4 أسرى إسرائيليين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36801 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.