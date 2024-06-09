شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: قرابة 3 آلاف متطوع يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام التطوع الصحي بوزارة الصحة السعودية الدكتور أحمد الغزواني، إن أعداد المتطوعين الصحيين المشاركين في موسم حج هذا العام قرابة الثلاثة آلاف متطوع.



وأضاف الدكتور أحمد الغزواني - في تصريح خاص لقناة "السعودية" الإخبارية - أن العمل على خدمة ضيوف الرحمن يقوم على الجهود الحكومية، بالإضافة إلى شباب المتطوعين للمشاركة في خدمة الحجاج.



وأوضح أن شباب المتطوعين بدأوا أعمالهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في مسارات متعددة منها الخدمات العلاجية والوقائية والدراسات والأبحاث والخدمات المساندة.