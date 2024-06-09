شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بمفوضية اللاجئين: الوضع الإنسانى للاجئى السودان فى تشاد صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب ووسط أفريقيا، ألفا سيدي، أن الوضع صعب في تشاد، حيث وصل أكثر من 600 ألف لاجئ من السودان منذ بداية الأزمة السودانية، وأوضح أن تشاد كانت تستضيف بالفعل أكثر من 400 ألف لاجئ من السودان قبل هذه الأزمة.

وقال المسؤول الأممي نحن نُقدر حقا أن السلطات أبقت حدودها مفتوحة، لكن الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين مثل المأوى والغذاء والوصول إلى التعليم للأطفال والدعم النفسي أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب نقص التمويل.

وكان محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات دون عوائق إلى المنطقة من خلال جميع الطرق المتاحة، مؤكدا أن أسعار المياه والوقود ارتفعت بشكل كبير، مما جعل الاحتياجات الضرورية باهظة الثمن.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إلى مقتل 100 شخص بمن فيهم 35 طفلا على الأقل، بسبب الهجمات العنيفة على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة، بينما لا يزال نحو 800,000 مدني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في خطر وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.