الأتراك أكثر الشعوب ممارسة للجنس مع أكبر عدد من الشركاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: كشفت دراسة جديدة عن البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من الشركاء الجنسيين، وكانت النتائج مفاجئة، قياساً بديانات وثقافات ومعتقدات الشعوب، فقد احتل شعب مسلم صدارة العالم في تعدد الشركاء الجنسيين على مدار العمر.

وجدت الدراسة التي أثارت جدلاً كبيراً والتي نشرتها مجلة "ماري كلير" نقلاً عن World Population Review أن تركيا اجتاحت العالم في هذا المعدل، بمتوسط ​​14.5 شريكًا جنسيًا لكل شخص بالغ طوال حياته.

الصدارة التركية.. دهشة ومفاجأة

وفقاً للدراسة فإن "التركي" لديه أكبر عدد من الشركاء الجنسيين، حيث يسجل المواطن العادي ما متوسطه 14.5 شريكا جنسيا على مدار حياته، وبالطبع

النتيجة مثيرة للدهشة بالنظر إلى أن سكان تركيا أغلبية مسلمة، وهناك تأثير "افتراضي" لوجهات نظر الدين، والعادات الاجتماعية حول الجنس والزواج.

علاقات خارج الاطار الرسمي

وهذه الدراسة لا تختص بالعلاقات الجنسية المترتبة على الزواج فقط، بل تتعلق بالشريك الجنسي بصفة عامة، سواء كان في اطار مؤسسة الزواج والارتباط الرسمي أو خارجه، مما يجعل الصدراة التركية مثيرة للدهشة.

وتأتي أستراليا بعد تركيا مباشرة، بمعدل 13.3 شريك جنسي للشخص طوال حياته.

وتأتي نيوزيلندا في المركز الثالث تليها أيسلندا وجنوب أفريقيا وفنلندا والنرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا.

توب10 الدولة الأعلى في متوسط ​​الشركاء الجنسيين:

1- تركيا: 14.5

2- أستراليا: 13.3

3- نيوزيلندا: 13.2

4- أيسلندا: 13.0

5- جنوب أفريقيا: 12.5

6- فنلندا: 12.4

7- النرويج: 12.1

8- إيطاليا: 11.8

9- السويد: 11.8

10- سويسرا: 11.1

الدول الأقل تعدداً

على الجانب الآخر ما هي الدول التي لديها أقل عدد من الشركاء الجنسيين على المستوى العالمي؟ الدراسة قالت إن هذه الدول هي الهند وهونج كونج وفيتنام والصين.