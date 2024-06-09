شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية: على المجتمع الدولى محاسبة إسرائيل على جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس دائرة شؤون المغتربين بالمنظمة فيصل عرنكي، في بيان صحفي، إن تقاعس العالم عن اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها.

وأضاف عرنكي أن مجزرة مخيم النصيرات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمُصابين، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان، مُحذرًا من تدهور خطير للأوضاع في المنطقة حال لم تستجب إسرائيل لمطالب وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع عرنكي أن هذه المجزرة المروعة تضاف إلى سلسلة من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مُشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي بشكل فوري.