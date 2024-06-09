شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون فى غزة: الاحتلال ارتكب مجزرة النصيرات بعشرات الطائرات الحربية والمسيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولون فلسطينيون في غزة أن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أصبح غير قادر على استيعاب أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة النصيرات وسط غزة بعشرات الطائرات الحربية والمسيرات، لافتين إلى أن الاحتلال قصف 89 منزلا ومبنى سكنيا خلال ارتكاب مجزرة النصيرات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.