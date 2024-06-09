شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات فلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول معتقلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مؤسسات رعاية الأسرى وحقوق الإنسان بفلسطين، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جاد وفوري حول أوضاع معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي بما فيهم معسكر "سادي تيمان" الواقع جنوب الأراضي المحتلة.



وقال أحد المسؤولين بمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بفلسطين - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة - "إن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة".



وأضاف - وفقًا لقناة (القاهرة) الإخبارية - أن هذه الانتهاكات منها حرمانهم من النوم لساعات طويلة وجلوسهم على التراب في معسكرات للجيش الإسرائيلي بما فيها معسكر "سادي تيمان" جنوب الأراضي المحتلة.



وأوضح أن قوات الاحتلال تمارس أبشع أنواع التعذيب من خلال منع المعتقلين من الاغتسال والاهتمام بالنظافة وعدم تقديم الطعام والماء الكافي لهم،مما أدى إلى انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى إطلاق الكلاب البوليسية لتنهش أجسادهم وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية.



وأكد استمرار قوات الاحتلال في سب وقذف النساء والرجال بشكل مكثف، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتوقيف المعتقلين وفق قانون المقاتل غير شرعي والذي يتم احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه أي تهم أو عدم تقديمهم للمحاكمة أو امتثالهم للقضاء وعدم تمكنهم من حقها في الدفاع عن أنفسهم.



وشدد على أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد عدم تمكن المحامين والجهات الدولية الحقوقية ومؤسسات حقوقية من الداخل المحتل بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين؛ للاطلاع على أوضاعهم.



ولفت إلى أن مؤسسة الضمير ستواصل جهودها ببناء الملفات القانونية لملاحقة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، منوهُا بأن المؤسسة تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضرورة العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين، والكشف عن مصيرهم وزيارتهم، وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال.



وأشار إلى أن المؤسسة تطالب أيضًا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى بسجون الاحتلال باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب ترقى لجرائم ضد الإنسانية.



وعلى صعيد آخر، قال سفير فلسطين في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية صلاح عبد الشافي "إن إسرائيل لم تلتزم بكل القرارات الدولية، كما أنها أصبحت منبوذة بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء في الأمم المتحدة".



وأضاف عبدالشافي - خلال تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأحد "أن حرب الإبادة الجماعية في غزة تستمر للشهر الثامن على التوالي"، مناشدًا الدول الغربية بالتدخل لوقف هذه المأساة في القطاع، وكذا الضفة الغربية؛ بسبب عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين.



وأشار إلى زيادة عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "نحن سنستمر بالجهود الدبلوماسية من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين"، معربًا عن أمله في أن تصبح دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة؛ الأمر الذي سيزيد من عزلة إسرائيل وتوفير أدوات قانونية تستخدمها فلسطين في معركتها من أجل الخلاص من الاحتلال.