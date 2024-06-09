شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا ضرورة تشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



وقال الشوا - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الاخبارية" اليوم الأحد - إن الإحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المنظومة الحقوقية والقضائية الدولية،مضيفا أن اسرائيل قامت بارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفرض مزيد من القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم قرارات المحاكم الدولية.



واعتبر أن الانحياز الأمريكي تجاه اسرائيل يجعل الادارة الامريكية شريكا في هذا العدوان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.



وأكد الشوا أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية هواستحقاق للشعب الفلسطيني وهومبدأ أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة ،مطالبا جميع دول العالم التي صادقت على ميثاق الأمم المتحدة بأن تقوم بدعم الموافقة والمصادقة على الاعتراف بدولة فلسطين.



ودعا المجتمع الدولي لأن يترجم المواقف التي يتم التعبير عنها الى ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف هذه المجازر وهذا العدوان وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه