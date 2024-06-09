شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النصيرات في غزة، مما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها استشهاد وإصابة مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.



وأكدت وزارة الخارجية العمانية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة في حق الشعب الفلسطيني هي انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين وتحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أفعالها.