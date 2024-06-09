شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تنشر صورا لأطفال يعانون من أجل المياه: كارثة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة أنسا الإيطالية عدد من الصور التى تعكس معاناة أطفال غزة فى الحصول على المياه، مشيرة إلى أن العديد من العائلات وخاصة الأطفال يعانون من نقص مياه الشرب فى ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وهناك عائلات تعتمد على مياه البحر لتلبية احتياجاتهم اليومية ، وهناك من يلجأ إلى مياه الصرف الصحى، وعلقت قائلة إنها كارثة إنسانية.



نقص المياه

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا حذرت، الخميس الماضي، من أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا في غزة في ظل ضآلة فرص الحصول على المياه النظيفة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.



تضرر الاطفال من نقص المياه



وقالت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الظروف المعيشية تزداد تعقيدا في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع مؤكدة علي مطالبة الأونروا ومؤسسات أخرى بمحاسبة القوات الإسرائيلية على انتهاكاتها في غزة.

ويذكر أن الأوضاع المعيشية في غزة تدهورت بشكل خطير وسط شح دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع منذ أشهر بفعل الحصار الإسرائيلي.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حذرت سابقا من أن أكثر من مليون شخص في غزة سيواجهون خطر الجوع بحلول منتصف يوليو المقبل إذا لم تتوقف الحرب.



معاناة الاطفال مع نقص المياه



كما كانت أكدت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الأسبوع الماضى " أن النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا مروعة، وأن الأطفال قد لا يحصلون على أي طعام لمدة يوم كامل.



معاناة الاطفال مع نقص المياه 2



وذكرت المنظمة أن استطلاعا أجرته منظمات إغاثة أفاد بأن 85 % من الأطفال قد لا يتناولون الطعام لمدة يوم كامل وهو ما تكرر مرة كل ثلاثة أيام على الأقل.



