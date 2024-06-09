شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أونروا فى غزة: 90% من الأطفال فى القطاع يعانون من سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة، إن تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات وأيضا في القطاع الصحي، مشيرا إلى مخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية: "وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات"، مشيرا إلى أن هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة ويجب اتخاذ قرار للسماح بدخول المساعدات.

وأشار المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة، إلى أن 90% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، مضيفا أن الوضع في القطاع غير مسبوق سواء للمنظمات الدولية أو المدنيين.