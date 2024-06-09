شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله الثانى: الأردن نجح فى أن يتجاوز فوضى الإقليم والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "الأردن نجح في أن يتجاوز فوضى الإقليم والمنطقة، وبقي الأردن صلبا منيعا، لا تغيره الظروف وكان أول الحاضرين دوما عند الواجب".

وأضاف خلال كلمته في الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي، والتي تتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25: خمسة وعشرون عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة".

وتابع: "أمامنا جميعا مسؤولية التحديث الشامل وإطلاق إمكانيات اقتصادنا خلال السنوات القادمة، لأردن تتعزز فيه الفرص وتتعاظم فيه الإنجازات، لأجيال الحاضر والمستقبل، وكلي ثقة أن الأردنيين على قدر المسؤولية في مواصلة التحديث والبناء، لمستقبل أعظم".