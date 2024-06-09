شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء بينهم 3 أشقاء فى غارات إسرائيلية على مخيمى النصيرات والبريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء في غارات إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم الأحد، مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد ثلاثة أشقاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الشافعي في مخيم 2 بالنصيرات.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف محيط مركز يؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.