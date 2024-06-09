شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا ببلدة بيت أمر، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بحالات اختناق.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في ظهره، ببلدة بيت أمر، وجرى نقله إلى المستشفى.