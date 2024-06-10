شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا باستضافة 1000 حاج من ذوى الشهداء والمصابين من أهالى قطاع غزة تحت عنوان: "مبادرة استضافة حجاج ذوى الشهداء والمصابين من أهالى قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالى عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذى تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه بهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء - على هذه اللفتة الملكية الكريمة التى تجسد حرصهما الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطينى الشقيق وتترجم الدعم اللامحدود الذى تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأكد أن هذه الاستضافة الاستثنائية تعدّ بلسماً وتخفيفاً لما يعانيه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على المملكة للوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطينى منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولى عهده فيما يولانه من اهتمام بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هذه اللفتة الإنسانية من قيادة المملكة والمتمثلة فى تمكين ذوى الشهداء والمصابين من أهالى غزة من أداء شعيرة الحج هى امتداد لمساعى المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء فى فلسطين.

كما أشار إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكى الكريم قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوى الشهداء والمصابين فى فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التى مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين, وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.