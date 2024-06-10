شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية.. وزعت واشنطن مشروع قرار معدلا بمجلس الأمن بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار بغزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت أن مشروع القرار الأمريكي المعدل يرحب باقتراح وقف إطلاق النار المعلن فى 31 مايو وقبلته إسرائيل ويدعو حماس لقبوله، مشيرة إلى أن مشروع القرار الأمريكى المعدل يرحب باقتراح وقف إطلاق النار ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير ودون شروط.

وأشار مشروع القرار الأمريكي المعدل إلى رفض أى محاولة للتغيير الديمغرافى أو الإقليمى فى قطاع غزة.