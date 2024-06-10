شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هدف جوى مشبوه يخترق الأجواء الإسرائيلية قادما من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم أن صفارات الإنذار أطلقت فى مناطق عكا وكريات بياليك خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه أطلق صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوى مشبوه اخترق الأجواء الإسرائيلية قادما من لبنان، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوى الإسرائيلى انطلقت لاعتراض أهداف جوية.