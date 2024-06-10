شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح أمس الأحد، في عمليات قصف متفرقة من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل ومراكز إيواء في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بأن 23 شهيدًا وصلوا للمستشفى جراء القصف الإسرائيلي على مخيمات وسط القطاع.

كما وصل مستشفى العودة بمخيم النصيرات 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل، ليرتفع بذلك عدد شهداء وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى نحو 320 شهيدًا ومئات الجرحى.

600 شهيد في أسبوع

وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 600 فلسطيني استشهدوا خلال أقل من أسبوع.

وأوضحت أن مجزرة النصيرات أمس، استشهد فيها أكثر من 274 فلسطينيًا، بينهم 64 طفلًا و57 امرأة.



وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن استقباله أكثر من 50 طفلًا خلال اليومين الماضيين، يعانون من سوء التغذية والجفاف، بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على شمال القطاع، ومنعه تدفق المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.