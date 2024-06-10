شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الروسى يقصف 13 موقعا للمسلحين فى حمص ودير الزور بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية استهدفت 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون فى مناطق جبلية وعرة فى محافظتى دير الزور وحمص فى سوريا، بحسب "روسيا اليوم".



وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى بوبوف إن "القوات الجوية الروسية نفذت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، ضربات ضد 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون فى مناطق يصعب الوصول إليها فى سلاسل جبال العمور فى محافظتى حمص ودير الزور".

ويوجه سلاح الطيران الروسى فى سوريا ضربات من حين لآخر، ضد مواقع التنظيمات المسلحة فى سوريا.

وقالت وزارة الدفاع فى أكثر من مناسبة أن واشنطن تستخدم مطار التنف السورى لتدريب الإرهابيين ومعظمهم من تنظيم "داعش".