الأغذية العالمى: إيقاف العمليات مؤقتا فى غزة بسبب مخاوف بشأن سلامة العاملين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة سيندى ماكين، إيقاف عمليات برنامج الأغذية العالمى بشكل مؤقت فى قطاع غزة بسبب مخاوف بشأن سلامة العاملين.



وردًا على سؤال حول كيفية توزيع الغذاء فى غزة الآن بعد إعادة فتح الرصيف الأمريكى للمساعدات الإنسانية، قالت ماكين: "حسنًا، لقد توقفنا الآن مؤقتًا لأننى أشعر بالقلق على سلامة العاملين لدينا بعد أحداث الأمس".



وأضافت ماكين -فى حوار تلفزيونى مع شبكة "سى بى إس" الأمريكية- أنه "تم قصف اثنين من مستودعاتنا، ومجمع آخر للمستودعات بالأمس، لذلك تراجعنا فى الوقت الحالى للتأكد من مواءة الظروف والأمان قبل أن نستأنف العمل".



وأوضحت ماكين أن أحد العاملين فى المنظمة أصيب فى الهجوم الصاروخى الذى أصاب أحد مواقعهم بالأمس، وعند سؤالها عن تفاصيل تعرض العاملين ببرنامج الأغذية العالمى للهجوم، قالت إنها ليست على دراية بكيفية تعرضهم للهجوم.



واستطردت قائلة: "هذا سؤال جيد.. وهو أيضا السبب وراء ضرورة وقف إطلاق النار.. لهذا السبب نحتاج إلى إيقاف هذا الأمر حتى نتمكن من إدخال مساعداتنا والمساعدات الأخرى من المنظمات الأخرى أيضًا على نطاق واسع.. لا يمكننا أن نستمر فى ذلك بأى شكل من الأشكال، لأن ما كاد أن يحدث فى الشمال (قطاع غزة) من مجاعة قد يحدث فى الجنوب".



وشددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى أن "هذا ما نحاول تجنبه الآن.. لكن الأمر صعب للغاية، فقط بسبب ما يحدث".



وقالت ماكين "هناك أناس جائعون جدًا ولا يستطيعون بل لا يمكنهم الوصول إلى الغذاء بسبب الخطر.. لذلك نريد أن نتأكد من أننا لا نستطيع دخول القطاع وتغذيتهم فحسب، بل يمكننا القيام بذلك على نطاق واسع".



وتابعت قائلة: "إنهم بحاجة إلى أكثر من الطعام أيضًا، يحتاجون المياه، وخدمات الصرف الصحي، والدواء، لذا فهى كل ما سبق، لأن المجاعة لا تتعلق فقط بالجوع، ولكنها تتعلق بكل الأشياء الأخرى أيضًا".