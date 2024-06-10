شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن قلقها البالغ حيال الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا عن قلق دولة الكويت البالغ حيال الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، وما يشهده من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.



وأكد اليحيا -فى تصريح على هامش اجتماع المجلس الوزارى الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون فى مختلف المجالات لمواجهة التحديات الراهنة التى يشهدها العالم، لا سيما الوضع فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.



وشدد اليحيا - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، على ضرورة إيقاف الحرب فى غزة، مؤكدا أهمية اجتماع المجلس الوزارى الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أكد الحرص على دعم جمهورية اليمن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق السلام والاستقرار الشامل للشعب اليمني، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل والقرار الأممى (2216).