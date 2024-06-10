شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة ودعاء.. أجواء إيمانية يعيشها الحجاج بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتظ المسجد النبوى هذه الأيام بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق قبل أداء فريضة الحج؛ لاستثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، ورصدت عدسة "واس" الأجواء الإيمانية التى ينعم بها حجاج بيت الله الحرام و زوار المسجد النبوى لهذا العام، ما بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن.



الدعاء بالمسجد النبوى



حجاج بيت الله الحرام