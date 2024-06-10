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صلاة ودعاء.. أجواء إيمانية يعيشها الحجاج بالمدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - يكتظ المسجد النبوى هذه الأيام بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق قبل أداء فريضة الحج؛ لاستثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، ورصدت عدسة "واس" الأجواء الإيمانية التى ينعم بها حجاج بيت الله الحرام و زوار المسجد النبوى لهذا العام، ما بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن.

حجاج بيت الله الحرام
الدعاء بالمسجد النبوى

 

حجاج بيت الله
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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