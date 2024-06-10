شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شهيدا بينهم أطفال فى قصف إسرائيلى بمناطق مختلفة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قصفاً إسرائيلياً على أجزاء مختلفة من قطاع غزة تسبب فى استشهاد 11 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال.

وذكرت الوكالة، أن 6، بينهم نساء وأطفال، سقطوا ضحايا بضربات استهدفت منزلاً في مدينة غزة.

وأضافت أن 5 ضحايا بينهم 3 أشقاء، قتلتهم إسرائيل في غارات على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الإسرائيلى سلسلة غارات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.