شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "رويترز نقلا عن مسؤول في حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأضاف مسؤول حماس: سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.

ذكر إعلام فلسطيني: عدد من المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي رفح الفلسطينية.