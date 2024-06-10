شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "رويترز نقلا عن مسؤول في حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وأضاف مسؤول حماس: سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.
ذكر إعلام فلسطيني: عدد من المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي رفح الفلسطينية.
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