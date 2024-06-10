اخبار الخليج

حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "رويترز نقلا عن مسؤول في حماس: نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة". 

وأضاف مسؤول حماس: سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.

ذكر إعلام فلسطيني: عدد من المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي رفح الفلسطينية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements