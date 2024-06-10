شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ248 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين اليوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، والذي دخل يومه ال(248).

وأفادت المصادر، باستشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي لمناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

ولفتت المصادر إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالا.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه المنازل في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.