شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمنى سعودى يؤكد جاهزية مركز العمليات الأمنية الموحد لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية في السعودية النقيب عبد العزيز الغامدي، جاهزية مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمنطقة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وقال النقيب عبد العزيز الغامدي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، إن "مركز العمليات الأمنية الموحد (911) يتوفر لديه كافة التقنيات التي تسخر لخدمة ضيوف الرحمن منذ استقبال البلاغ والذي يتم بطريقة آليه، ويتم الرد على كافة المكالمات وبعد ذلك يتم ترحيل البلاغات للجهات المعنية لإجراء اللازم".

وأضاف أن "عمل مركز (911) لا يقتصر فقط على استقبال المكالمات وترحيل البلاغات ومتابعتها، بل يوجد في المركز صالة مراقبة تلفزيونية مخصصة لمتابعة كاميرات المراقبة الأمنية في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليه، كذلك أماكن الكثافة الحيوية؛ حيث يتم رصد أية ملاحظة ويتم إرسالها بشكل مباشر إلى الجهات المعنية لمعالجتها بشكل سريع".