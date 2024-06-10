شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وفي ضاحية ذنابة شرق مدينة "طولكرم" في شمال غرب الضفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن طفلا (15 عامًا) استشهد متأثرا بالرصاص في منطقة الصدر والبطن، وأصيب خمسة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال لمُخيم الفارعة.

وفي طولكرم، استشهد شاب من سكان مخيم "طولكرم"،ـ بعد إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الرأس، خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرها قناصتها فوق سطح إحدى البنايات العالية في الضاحية المُحاذية للمخيم، وإطلاقها النار عشوائيا.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب بعد إصابته، وتركته ينزف على الأرض، حتى استشهاده