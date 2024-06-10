شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: انتشلنا شهداء وجرحى بعد استهداف الاحتلال بناية سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدفاع المدنى بغزة إننا انتشلنا عددا من الشهداء والجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية تضم أكثر من 20 شقة تؤوي نازحين شرقي المدينة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



