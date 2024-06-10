شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات مكة المكرمة: نعمل على مدار الساعة لاستقبال كثافة الرحلات خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم المديرية العامة لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد عبد الرحمن القثامي، إن المديرية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بكامل طاقتها الاستيعابية في كافة المواقع لاستقبال كثافة الرحلات القادمة الى المملكة خلال موسم الحج.

وأكد القثامي في تصريح خاص لقناة "السعودية الإخبارية" اليوم الاثنين، أن جوازات منطقة مكة المكرمة تواصل جهودها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ".

وأضاف، أن تواجد الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية ساهمت في رفع كفاءة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة على الوجه الأكمل بكل يسر وسهولة.