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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ ملك الأردن بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

 

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ أخي الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، متمنياً له موفور الصحة والعافية والتوفيق لمواصلة قيادة الأردن الشقيق نحو المزيد من التقدم والنماء. العلاقات الإماراتية-الأردنية أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً لتعزيزها وتنميتها لمصلحة شعبينا الشقيقين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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